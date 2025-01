"No" del Pd, è caos. Lega e M5S furiosi

È caos sul piano dei rifiuti dopo che il Pd ieri in Regione ha bocciato gli ordini del giorno di Lega e Cinque Stelle. Il consigliere regionale del Carroccio Massimiliano Baldini è arrabbiato per gli effetti su Viareggio. "Il nostro ordine del giorno aveva lo scopo di impegnare il presidente Giani e la giunta ad intervenire in supporto al comune di Viareggio per svolgere le attività di bonifica all’ex discarica ’Le Carbonaie’. È una cosa grave: le risorse pubbliche investite in questa partita sono di notevolissima portata". Anche la presidente del MS5 in Regione Irene Galletti accusa il Pd di aver bocciato l’ordine del giorno senza fornire spiegazioni: "Di fatto il Pd ha votato in maniera irresponsabile contro la dipendenza dalle discariche nonostante la Toscana sia la prima regione in Italia per rifiuti urbani smaltiti in discarica, pari a 822mila tonnellate nel 2023".