Niente voucher formativi Calano le assunzioni estive "Meno lavoro sul mare"

di Daniele Masseglia

Alla vigilia della pubblicazione del bando, era stato descritto come la panacea per il mondo del lavoro, specie per zone come la Versilia che in estate danno la possibilità a migliaia di giovani di farsi le ossa e rimpinguare il proprio curriculum. Qualcosa invece, a livello di tempistica, è andato storto e purtroppo il progetto regionale “Just in time“ non è planato fino alla nostra costa. La previsione era di coprire il periodo aprile-settembre attraverso il finanziamento di voucher formativi e la creazione di un database a cui le aziende del territorio avrebbero attinto in base alle professionalità richieste. Un meccanismo che nella nostra zona avrebbe visto l’agenzia “Versilia format“ di Pietrasanta, prossima a cedere in affitto un ramo d’azienda alla “Versilia format srl“, prendere in carico le persone inviate dall’ufficio di collocamento di Viareggio, in modo da inquadrarle per l’apposita formazione.

Il “buco“ occupazionale che è venuto a crearsi, a sentire le categorie, per fortuna non è preoccupante ma in certi ambiti si fa sentire. I balneari ne sanno qualcosa. "Il progetto ’Just in time’ poteva assicurarci un bel sostegno – dice il presidente del Consorzio mare Versilia Francesco Verona – ma purtroppo la procedura è stata molto lunga e la società che doveva essere accreditata dalla Regione ha perso tempo. Ci auguriamo vada meglio per l’anno prossimo. Anzi, sono sicuro che avremo tanti benefici. Detto questo – prosegue il presidente dei balneari pietrasantini – da noi, quest’estate, c’è stata molta carenza vista la difficoltà nel trovare camerieri, pizzaioli e altri aiuti in cucina. Ancor più preoccupante il caso dei bagnini. Una volta i ragazzi andavano a scuola per il brevetto e poi lavoravano per mantenersi gli studi. Oggi invece prendono il brevetto solo per fare punteggio a scuola, ma senza andare a lavorare sulla spiaggia".

Sul tema del lavoro la carne al fuoco è tanta, basti pensare che i comuni versiliesi stanno approntando la realizzazione di una rete Informagiovani. Partito da Forte dei Marmi, il progetto registra l’adesione di Pietrasanta dopo la delibera con cui la giunta ha dato il via libera alla convenzione da stipulare insieme agli altri sei comuni versiliesi. "Sarà una sorta di coordinamento, della durata triennale rinnovabile per altri tre anni – spiega il sindaco Alberto Giovannetti – su tutto ciò che riguarda l’informazione e l’orientamento su lavoro, formazione, tirocini, stage, associazionismo, servizio civile, tempo libero, volontariato, scuola e università. È interesse di tutti gli enti incrementare, potenziare e coordinare la gestione dei servizi per le politiche giovanili attraverso questa rete che non prevede risorse finanziarie e personale in più in quanto resteranno a carico dei singoli comuni".