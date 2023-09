Nidi di tartarughe Presto la schiusa

L’attenzione è alta per la prossima nascita delle tartarughe marine. A Forte dei Marmi infatti sono ben quattro i nidi della Caretta Caretta: al bagno Marconi, al bagno La Pace e due nell’oasi Wwf delle Dune a Vittoria Apuana. Gli ambientalisti chiedono ai frequentatori delle spiagge di tenere gli occhi aperti in questi giorni perchhè potrebbero esserci nascite di tartarughe marine da nidi non vistisegnalati: è importante allertare subito la Capitaneria di porto chiamando il numero 1530. Intanto sabato la pulizia dei corsi d’acqua organizzata dal Consorzio 1 Toscana Nord, ha visto la partecipazione più alta di sempre con 40 associazioni di volontariato impegnate a togliere plastiche dai fiumi in Lunigiana, Massa, Versilia, Vecchiano, Lucchesia e Piana. È stato record assoluto di presenze e di partecipazione quello che il Consorzio 1 Toscana Nord ha registrato nell’ultima edizione del Sabato dell’Ambiente. La lotta alle plastiche ingaggiata dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord interessa proprio tutti coloro che, con spirito di servizio e amore per l’ambiente, hanno deciso di adottare un corso d’acqua e di prendersene cura, attraverso il monitoraggio e soprattutto la rimozione dei rifiuti – anche usando droni – proprio alla scopo di difendere sempre di più le foci, le spiagge e i nidi di tartaruga. "Abbiamo assistito a un evento storico sia per numero di partecipanti, oltre 300, che per numero di punti di raccolta diffusi in quasi tutto il nostro territorio - spiega il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi. - Una raccolta diffusa che si svolge contemporaneamente ovunque ci siano persone disponibili a dare il proprio contributo, che speriamo di poter allargare quanto più possibile"