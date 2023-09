Nelson Mandela. Uno spettacolo di formazione

La Camera di commercio della Toscana Nord Ovest celebra il primo anniversario con un evento di formazione manageriale sui principi di leadership ispirati dall’esempio di Nelson Mandela (foto). Oggi alle 17 il Gran Teatro Puccini ospita un evento di formazione manageriale per il proprio personale, aperto al mondo impreditoriale e professionale del territorio di Lucca, Massa Carrara e Pisa. L’evento rientra nel percorso di formazione trasversale dell’ente camerale “Costruiamo TNO“ partito a settembre 2022 per il proprio personale per costruire un ente più strutturato e in grado di conseguire un supplemento di efficacia e di qualità nei servizi. A 10 anni dalla scomparsa di Nelson Mandela l’ente camerale festeggia con lo spettacolo di Teatro-Formazione. Con la performance di Sara D’Amario, attrice, guidata Andrea Galli, formatore, e regia di Francois -Xavier Frantz, Empatheia, società di formazione manageriale e l’Associazione Ancora, va in scena alle 17 una rappresentazione teatrale dedicata alla vita di Mandela: occasione per imparare,crescere e connettersi con altri professionisti e imprenditori. L’ evento è grauito e aperto fino a esaurimento posti. Iscrizione obbligatoria su tno.camcom.it "Con questa iniziativa sulla figura di Nelson Mandela vogliamo fornire un esempio del nostro impegno nel percorso di costruzione della nuova Camera di Commercio. L’evento coinvolgerà il personale camerale, ma lo abbiamo aperto a imprenditori e professionisti. Siamo convinti che il “fare insieme“ sia condizione mezzo indispensabile per creare una comunità più forte e coesa" spiega Valter Tamburini, presidente dell’ente camerale.