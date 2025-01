Nel mondo del lavoro. Calate le assunzioni

Dopo un 2023 con aumenti a doppia cifra, il 2024 è stato un anno in chiaroscuro per l’andamento delle assunzioni nelle imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa con cali o lievi incrementi. Tuttavia continua a crescere la difficoltà di reperimento dei profili richiesti, mentre aumentano gli investimenti in tecnologie digitali e competenze green, settore dove però arrivano segnali contrastanti sul fronte degli investimenti a causa del cambio di rotta parte degli Usa. Questo, in sintesi, quanto emerge dall’indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e condotta con il supporto dell’Istituto studi e ricerche e della Camera di commercio della Toscana nord ovest, su un campione di oltre 7.700 imprese con dipendenti.

"I dati evidenziano un calo complessivo della domanda di lavoro, accompagnato da persistenti difficoltà nel reperire personale qualificato – osserva il presidente Valter Tamburini – . Questo scenario riflette la cautela delle imprese in un contesto economico incerto. Al tempo stesso, cresce l’urgenza di investire in competenze digitali, trasversali e green, essenziali per affrontare le sfide della transizione tecnologica e ambientale".

Nel dettaglio, le imprese con dipendenti della provincia di Lucca hanno programmato 37.890 assunzioni per il 2024, -5% rispetto al 2023, il 49% delle quali risulta di difficile reperimento. Ricercate figure dotate di competenze trasversali avanzate, specialmente flessibilità e adattamento (65%) e capacità di lavorare in team (56%). Anche gli investimenti digitali stanno accelerando: digital marketing è adottato dal 36% delle aziende, mentre l’analisi dei bisogni dei clienti ha raggiunto il 34%.