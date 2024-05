Nel fine settimana arriva la Festa del Libro

Arriva sabato e domenica sul Lungomare la Festa del Libro organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia con l’Associazione Culturale Nati per Scrivere, Toscanalibri è Media Partner dell’evento. La manifestazione, patrocinio del Comune, accende un riflettore sull’editoria indipendente: valorizza e promuove piccoli editori, autori, illustratori con un occhi speciale ai racconti del territorio. Anche in questa edizione c’è uno spazio dedicato ai bambini. Nella piazza davanti al pontile ci sarà l’area per le presentazioni pomeridiane e la mostra di Silvia Talassi “Il mare e le streghe“. Si parte sabato alle 11 Luciana Volante; 16 Sara Nomellini; 16.30 M.Grazia Billi; 17 Romina Lombardi; ultimo appuntamento alle 18.