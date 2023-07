Nel cuore della Movida Operazione interforze

Dopo la maxi operazione interforze nella Pineta di Viareggio i servizi di prevenzione e controllo del territorio si sono concentrati a Forte dei Marmi e Pietrasanta. Qui il commissariato di Forte dei Marmi ha coordinato un servizio interforze che ha visto impegnati, oltre alla Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Il servizio si è articolato in posti di controllo e di blocco lungo le principali direttrici stradali e nei luoghi di ritrovo, in particolare nelle zone calde della “movida”, dove con l’inizio dell’estate si concentrano le presenze. Complessivamente, durante l’operazione, sono stati identificate 132 persone e oltre 70 veicoli. Nella stessa giornata, a Lucca, i poliziotti hanno accompagnato presso il Centro per il rimpatrio di Milano un trentaquattrenne originario del Marocco gravato da diverse condanne penali e pregiudizi di polizia.