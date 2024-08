Nel blu...dipinto di Maitò. Una cena d’estate tra vip e piatti stellati

La cena sotto le tende, i piedi nella sabbia e quello stiloso mood di convivialità. Il Maitò ha proposto la vacanza italiana all’insegna dell’eleganza. era il tema della serata, inno all’identità, ma anche il dress code imposto: look bianco o blu o azzurro. Clienti e ospiti della proprietà hanno potuto consumare sotto le tende: crudite, astice, un casaro a intrecciare la mozzarella, scenografici showcooking, patanegra, sushi e mille litri di champagne Ruinart. Una proposta resa possibile grazie al lavoro di brigata ‘a quattro mani’ dello chef Maitò Giacomo Beani assieme al pluristellato Giuseppe Mancino de Il Piccolo Principe con la direttrice generale Hanina Bensellam. Ad intrattenere la cantante Ilaria Della Bidia e la presenza degli ‘artisti dell’effimero’. All’ingresso i modellini degli marchio AB Yacht di Viareggio, rilevato dal Gruppo Nesti, poi la selezione della Galleria Tornabuoni. Tanti i volti noti: l’archistar fiorentino Marco Casamonti, il procuratore sportivo Davide Lippi, la giornalista del tg5 Cesara Buonamici, Mafalda di Savoia Aosta solo per citarne alcuni. Poi i fuochi d’artificio imperiali in mezzo al mare con un incredibile gioco di luci.