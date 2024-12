Nei parchi di quartiere si torna a giocare. Piano di manutenzione da 181mila euro

Un investimento da 181mila euro per restituire ai bambini i loro spazi. Quelli dei giochi, che il tempo passato ha pian piano logorato, mentre i vandali completavano l’opera di distruzione. Spazi di socialità, di crescita e di educazione, per cui adesso l’amministrazione, con l’assessore alle politiche giovanili Rodolfo Salemi, ha deciso di stanziare risorse per garantirne la manutenzione straordinaria.

Parliamo di tre parchi della città: il “parco Apuania“, nel suo quartiere al Varignano; il “parco degli Angeli“, intitolato al ricordo delle vittime della strage del 29 giugno 2009 ai piedi di via Ponchielli; e infine il “parco Costruttori di pace“, alle porte del Campo d’Aviazione. Ad accomunarli c’è la funzione, quella di aree verdi, dedicate alle famiglie, e anche un profondo stato di abbandono . E dunque in tutti e tre i parchi verranno rimosse le attrezzature irrecuperabili, riqualificate quelle rimaste in buono stato, rinnovata la pavimentazione smorza caduta e, in una parola, restituita la vivibilità.

L’intervento più importante sarà al “parco Apuania“, dove "tutti i giochi e gli arredi", comprese panchine e cestini che "versano attualmente in forte stato di degrado e non sono più funzionali ad un loro utilizzo in sicurezza", verranno sostituiti. Sono previste le installazioni di un’altalena a due posti, di una casetta, di un bilico, di un cono per l’arrampica, di giochi a molla, di cui uno inclusivo, come inclusivo sarà il nuovo castello. Prevista poi la posa di otto nuove panchine, di un tavolo da pic-nic e di cinque cestini. Anche la recinzione perimetrale sarà oggetto di completa sostituzione, mentre il gazebo sarà recuperato.

Al “parco degli Angeli“ , tra Terminetto e Migliarina, verranno installate due nuove altalene, di cui una inclusiva; come inclusivo sarà il nuovo elicottero a molla, a cui si aggiungerà un nuovo attrezzo per l’arrampicata. Prevista poi e la sostituzione delle sagome dei giochi a molla, e la manutenzione del battello dei pirati. Infine per il parco “Costruttori di pace al Campo d’Aviazione“ sono già state ordinate due altalene, un cestone a dondolo inclusivo, un camion dei pompieri giocattolo e due nuovi giochi a molla.

mdc