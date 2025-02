Nei cannoni soltanto i fiori. L’arcobaleno della pace avvolge il giovedì grasso

"Mettete dei fiori nei vostri cannoni" è stato il monito di un’intera generazione di pacifisti, reso famoso in Italia dalla canzone ‘Proposta’ dei Giganti del 1967: “…Mettete dei fiori nei vostri cannoni perché non vogliamo mai nel cielo molecole malate, ma note musicali che formano gli accordi per una ballata di pace, di pace, di pace…” E questa ballata diventata un manifesto, colonna sonora del Flower Power, il Forum per la Pace della Versilia la porterà al Carnevale. Giovedì grasso, in occasione del quarto corso mascherato, con un flash mob organizzato nell’ambito delle iniziative condivise con la Fondazione guidata dalla presidente Marialina Marcucci che ha scelto di dedicare questa edizione della manifestazione, in un mondo caratterizzato da conflitti drammatici, proprio alla pace.

Grazie alla collaborazione di un carrista, in piazza Mazzini, alle 16.30, arriverà un grande cannone di cartapesta, che esploderà solo dei fiori. "E tutti insieme – anticipano gli attivisti del Forum – manifesteremo con queste parole: “Basta guerre, basta armi. Cessate il fuoco ovunque. Autodeterminazione dei popoli. Sì alla diplomazia, sì alla Pace“". Saranno presenti e la Banda della Pace e la Compagnia Policardia con brevi e significative rappresentazioni teatrali. "E invitiamo la città – aggiungono dal Forum – a partecipare in maschera, con le bandiere arcobaleno, perché la pace è una conquista per tutti". Già al primo corso don Luigi Sonnenfeld – intervenuto in apertura – ha ribadito la necessità e l’urgenza di "ridare la parola alla Pace contro ogni guerra, per il disarmo e per la pacifica convivenza fra tutti i popoli".