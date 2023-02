Costa toscana avvolta nella nebbia: ecco cos’è il fenomeno del caligo e quando avviene

Nebbia a Livorno (Foto Novi)

Versilia, 16 febbraio 2023 - La costa toscana immersa in una fitta coltre di nebbia proprio sul mare. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, 15 febbraio, in Versilia e anche questa mattina in alcune zone la visibilità era ridotta. Stesso fenomeno anche a Livorno dove soprattutto ieri, nel pomeriggio, è stata alzata la soglia di allerta per le manovre nel porto data appunto la scarsa visibilità.

Molte le persone meravigliate perché nella zona non è un fenomeno abituale anche se si era già presentato nel 2021. Si tratta del caligo, una nebbia appunto che sale dal mare e che si riversa sulla costa. Accade quando i raggi del sole, a largo, scaldano la superficie del mare. Si forma così il vapore acqueo che, spinto dalle brezze marine, invade appunto la costa, dove la temperatura è leggermente più fredda. Si presenta così il caligo.

Complice di questo fenomeno sono sicuramente le temperature calde, rispetto al periodo. Non solo. Perché si presenti il caligo serve anche una particolare conformazione del territorio, come quello al confine tra Liguria e Toscana. E il periodo a cavallo tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera è quello tipico di questo fenomeno.