Navigo, il piano di sviluppo 2024 presentato ai soci

Il piano strategico di Navigo per il 2024 è stato presentato all’assemblea dei soci, presenti con almeno 200 tesserati. "Navigo cresce ancora, vince progetti europei e pianifica il futuro oltre i confini nazionali e mediterranei seguendo le rotte degli yacht – ha dichiarato Katia Balducci, presidente di Navigo - una realtà sempre più internazionale che guarda all’estero ma senza dimenticare le origini e i luoghi dalle quali è partita". "Intelligenza artificiale, robotica, portualità, infrastrutture, energie, tecnologie per gestire il tempo, digitalizzazione, formazione del personale sono le leve per competere adesso in questi anni in cui è fondamentale gestire la crescita del comparto – ha dichiarato il direttore Pietro Angelini - Navigo si saprà adattare ancora con un vestito sempre più internazionale e una capacità sempre più riconosciuta".

L’assemblea dei soci è come sempre un’occasione per riflettere sul percorso di crescita dell’azienda. "Navigo – ha nno detto ancora i vertici aziendali – si impegna infatti a continuare a guidare l’innovazione nel settore, rimanendo fedele alla sua eredità e alle sue aspirazioni internazionali. Uno dei percorsi di internazionalizzazione ha visto la recente costituzione della compagine Iyes – Italian Yachting Excellence Suppliers, costituita dalle imprese ATS Srl – Naval Piping Systems, Captayn, Ideagroup, Safe Haven Yachting e Senjoy – raggruppamento che, grazie anche al prezioso supporto dei progetti Medban e Ikat ha partecipato con successo ail salone internazionale della Florida.