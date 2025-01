Nave incagliata al pontile. Forte mette in campo il drone

L’amministrazione comunale sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi legati all’incidente avvenuto al pontile di Marina di Massa dove si è schiantata una nave cargo. La Capitaneria di Porto sta effettuando un monitoraggio della costa, impiegando imbarcazioni ed elicotteri fino a Marina di Massa. "Parallelamente, grazie alla collaborazione con alcune associazioni – dice l’amministrazione – stiamo conducendo un controllo autonomo del tratto di mare fino ai confini del nostro territorio mediante l’uso di un drone. Al momento, la situazione è sotto costante osservazione e non si riscontrano criticità ambientali sul nostro litorale". Intanto i Paladini apuoversiliesi, che da 25 anni si battono contro l’ampliamento del porto di Carrara, avanzano riflessioni. "Si è sventata per fortuna la tragedia e l’equipaggio è in salvo – evidenzia la presidente Orietta Colacicco – molti ci hanno chiamato dicendo “se non sono capaci di governare una nave piccola da 100 metri di lunghezza, figuriamoci con le navi da crociera da 320 metri con a bordo 4500 persone”. Non è ragionamento corretto. Però quando noi Paladini sia per il Piano Regolatore Portuale che per il possibile prolungamento della banchina Taliercio, diciamo attenzione abbiamo ragione. Bisogna rifare simulazioni e prove, tutto è cambiato. Da 25 anni si parla dell’ampliamento del porto di Carrara e dei benefici senza pensare ai disastri che può causare".