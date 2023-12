’Natale sospeso’ con la Caritas in 4 negozi

Sotto Natale come sempre si moltiplicano le iniziative a favore di chi è più in difficoltà. Lo dimostra l’iniziativa benefica “Natale sospeso“ promossa dalla Caritas anche nel centro storico di Pietrasanta, con l’adesione di quattro attività. "Siamo soddisfatti delle adesioni arrivate in pochi giorni, superiori all’anno scorso grazie all’apporto di librerie e giocattolerie della Versilia – dice il direttore Caritas don Emanuele Morelli – e rinnoviamo l’appello a qualunque esercente di libri o giocattoli, o di entrambi i prodotti, che voglia collaborare: le adesioni sono ancora aperte. La nostra rete di volontari è stata chiamata a raccolta e tutto ciò che sarà recuperato sarà utilizzato per portare regali in occasione del Natale ai figli minori di famiglie che vivono momenti di fragilità". Al momento in città hanno aderito la libreria Nina e le giocattolerie L’isola che non c’è, Re Artù ed Emporio Anna.

Nel 2022, nei giorni precedenti il Natale e l’Epifania, sono stati consegnati dai 22 negozi aderenti libri e giocattoli a 1.360 minori di 579 famiglie seguite dalla Caritas diocesana e dalla rete Caritas e delle San Vincenzo del territorio. Erano 795 i minori di 395 famiglie che nel 2021 hanno ricevuto i regali. "Il Natale è un momento di festa – conclude don Morelli – e per questo deve essere accompagnato da azioni concrete in aiuto dei bambini e delle bambine, sostenendo le fatiche anche economiche delle loro famiglie. Donare è il modo per accendere una luce laddove l’oscurità delle difficoltà sociali è troppo intensa, così come, contribuisce a rendere luminoso il cuore di chi dona. Sarà anche l’occasione per aiutare i commercianti che hanno subito danni per i violenti eventi climatici di novembre e dicembre".