Nasce rete di imprenditori: "Così aiutiamo le aziende"

Fare rete attraverso il marketing delle referenze qualificate per creare valore e promuovere il territorio della Versilia: questo l’obiettivo degli imprenditori che fanno parte di BNI Versilia e che ogni giovedì mattina, alle 7,30 si incontrano in una colazione di lavoro per sviluppare il loro business attraverso networking e referenze qualificate. L’occasione è la colazione di lavoro BNI® (Business Network International) del capitolo (gruppo) Versilia, il cui obiettivo è quello di fare rete per lo sviluppo economico del territorio.

"Grazie al sistema di referenze strutturato – ha detto Samuel Mariani, titolare della Mariani Servizi e presidente attuale del gruppo, dirante un evento organizzato dallo studio legale Regia Lex – le opportunità di business vengono condivise in modo diretto e concreto, garantendo ai professionisti locali di ampliare la propria rete clienti e di stabilire nuove partnership".

Un altro aspetto centrale dell’impatto di BNI sul Territorio riguarda il sostegno alle piccole e medie imprese, che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia. "Grazie alla nostra rete – prosegue Mariani – possono accedere a risorse, contatti e competenze che da soli difficilmente potrebbero ottenere. In questo modo, rappresentiamo un vero e proprio “acceleratore” per queste realtà, aumentando le loro possibilità di crescita e stabilità economica".

"Basandosi sulla costruzione di relazioni solide e sulla reputazione dei suoi membri, BNI® contribuisce a rafforzare il tessuto sociale ed economico della comunità – dice Rosetta Orsi, assistant director del gruppo Versilia – La fiducia reciproca è alla base delle attività: ogni membro referenzia gli altri solo se ne conosce e ne apprezza la professionalità. La condivisione di esperienze e strategie tra membri provenienti da settori diversi promuove la crescita di nuove competenze che possono essere applicate nelle proprie attività e riversate sul trritorio, creando così un circolo virtuoso".

Altro elemento fondamentale che lega gli imprenditori BNI® è l’apprendimento permanente: sessioni formative periodiche, seminari, workshop e materiali di aggiornamento permettono ai professionisti di arricchire le proprie competenze, non solo in ambito di networking e comunicazione, ma anche in termini di gestione aziendale, vendita e marketing. Per chi fosse interessato alla partecipazione a una colazione BNI® può farlo prenotandosi sul sito o attraverso la pagina Facebook.