Nasce l’atelier di Park Eun Sun. L’architetto Botta alla presentazione

Non un laboratorio-atelier qualsiasi, ma un nuovo cuore pulsante dell’offerta della Piccola Atene. È stato definito così il progetto che l’artista coreano Park Eun Sun, cittadino onorario di Pietrasanta, sta realizzando in via Garibaldi, al posto dell’ex “Vetreria versiliese“ su progetto del noto architetto svizzero Mario Botta, presente ieri a un sopralluogo mirato a far conoscere questa nuova realtà al sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti. Mentre l’artista ha parlato di inaugurazione prevista in autunno o alla peggio nella primavera 2025, Botta ha sottolineato l’importanza della trasformazione di una zona industriale obsoleta in un centro di creatività e artigianato. "Il sogno nel cassetto – ha detto Giovannetti – è quello di poter collegare un giorno il laboratorio con il cuore della città attraverso un percorso che unisca l’atto creativo di Park Eun Sun e i maestri artigiani di Pietrasanta".