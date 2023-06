Nasce il Piano delle Pinete Gli specialisti al lavoro Nuove regole per il verde

VIAREGGIO

La città avrà un Piano delle Pinete: regolamenterà ogni aspetto dei parchi comunali a Levante e a Ponente, dallo studio delle alberature alla valutazione dell’impatto ambientale delle attività commerciali.

La giunta Del Ghingaro ha approvato l’atto di indirizzo per "la redazione della nuova strumentazione urbanistica comunale, in particolare del piano attuativo particolareggiato di iniziativa pubblica denominato Piano Attuativo delle Pinete". "Nonostante l’importanza che le pinete rivestono per la città – scrive l’amministrazione comunale – l’ultimo piano di recupero a ponente e levante, risale al 1998: 25 anni in cui si sono formate nuove sensibilità anche rispetto all’ambiente e al modo di viverlo e urbanizzarlo. Nel 2005 ci fu una variante al piano e poi più niente. In mezzo un deserto normativo. L’amministrazione ritiene di fondamentale importanza sviluppare politiche e progetti che innalzino la qualità di questi spazi puntando innanzitutto su un rinnovamento del patrimonio arboreo e investendo sulla riqualificazione dei percorsi e delle attrezzature sia quelle già sono presenti sia quelle che vorranno implementare l’offerta. Sempre nel rispetto dei luoghi e compatibilmente con il contesto ambientale".

Le principali azioni utili alla formazione del piano, si legge nell’atto approvato questa mattina, saranno quelle di "sviluppare una ricognizione aggiornata dello stato dei luoghi; dettagliare le formazioni vegetali sulla base di una analisi fitosociologica; definire un piano di rinnovamento del patrimonio vegetale; individuare le ulteriori componenti ambientali che caratterizzano le pinete come alberi monumentali, corsi e specchi d’acqua; analizzare lo stato di conservazione dei percorsi e degli spazi aperti; riqualificare la rete di percorrenza dei parchi e definire discipline per l’uso di materiali coerenti e compatibili con il contesto; definire discipline utili al recupero e alla riqualificazione delle attrezzature per lo svago e per lo sport coerenti con le qualità ambientali e paesaggistiche delle pinete; dettagliare progetti destinati alla riorganizzazione e valorizzazione di spazi ed attrezzature utili alla migliore fruizione dei parchi; definire azioni che consentano una migliore gestione delle concessioni di aree e di attrezzature".

Nascerà un ufficio di piano che dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti formali e procedurali del Piano, che sarà diretto dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica. Il gruppo di lavoro sarà supportato da figure professionali anche esterne al Comune, se necessario: "Un lavoro importante per il quale serviranno tempo e risorse ma che intendiamo portare a compimento in coerenza con gli obiettivi che ci siamo posti per Viareggio e per quanti ci vivono e ci lavorano".