Nasce il circolo de Il Navicello. La nuova realtà cerca sponsor

E’ nato il circolo culturale Il Navicello sulle orme de “Il Magazzino”. Si propone di promuovere conferenze, incontri di vario tipo e altre attività come corsi, visite guidate a mostre o a siti di interesse artistico e storico. E’ un organismo autonomo anche se può avvalersi della collaborazione con le Istituzioni o altri enti, come è il caso di Villa Bertelli che offre ospitalità, supporto tecnico e promozione. Ha al suo attivo tre incontri che si sono svolti con successo e, per raggiungere gli scopi culturali che si prefigge, ha la necessità del contributo dei fruitori, attraverso il tesseramento. Le iniziative che si svolgeranno a Villa Bertelli saranno aperte a tutti, ma si prevedono attività riservate ai soci. Inoltre verranno cercati sponsor non appena raggiunto un congruo numero di associati.