Musica sacra. In Sant’Antonio spazio alle corali

In occasione dei festeggiamenti per il 75° anno della fondazione della parrocchia Santo Antonio di Padova, anno Giubilare 2024-2025,la maestra Stefania Goti, il comitato del giubileo con il patrocinio del Comune pietrasantino, ha organizzato una rassegna che prevede la esibizione di alcune corali versiliesi.

L’evento musicale è domani sera alle 21.15 e apre la prima Rassegna Corale della Versilia. La serata ospitata nella parrocchia di Sant’Antonio propone per gli appassionati un programma di musica sacra e profana grazie alla esibizione di alcune corali: la Corale di Santo Antonio di Marina di Pietrasanta maestro Stefania Goti, organista Paolo Magri; Corale N.Signora del S.Cuore di Capezzano Pianore, maestro Daniele Giunta, organista Serena Benassi; Corale San Martino di Pietrasanta, maestro Susanna Altemura, organista Elena Ceragioli e la Corale San Salvatore, maestro: Antonio Tommasi, organista Elena Ceragioli.

Ospite d’onore della rassegna è il maestro Marco Castellari.

La serata di domani che chiude il mese di agosto è stata organizzata all’insegna della cultura musicale in Versilia, un territorio che propone avvenimenti artistici di alto livello e che propone una serie di eventi per tutti i gusti e per un pubblico ampio.

La rassegna dà spazio e vuole valorizzare varie formazioni musicali della zona che hanno tutte alle spalle professionalità e passione per la musica e tante partecipazioni a eventi e festival importanti.