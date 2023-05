Musica Live Canzoni italiane Omaggi ai miti

E’tempo del ritorno di metallo pesante con gli omaggi ai Motorhead ed Ozzy Osbourne. E delle canzoni di Mercury e i Queen. Country folk, musica italiana, pianobar, pop rock, jam session. Stasera al Cro di Pietrasanta “The Lonesome Road” con Francesco Carpena ( foto) voce e chitarra: sui sentieri del country, del folk e degli spiritual americani e europei dai primi del 1800 a oggi. Il live è dedicato a Cash, Dylan, Woodie Guthrie, Kris Kristofferson, Elvis e non solo. Domani alle 19 al Garnish a Viareggio i Tequila Sunrise per la festa in stile cowboy. Al Villa Tarabuso a Montramito pop rock italiano con “La corte dei miracoli”. Al Twiga a Fiumetto tornerà Alessandro Ristori e la band The Portofinos. Al Fanatiko in Passeggiata glam rock con Emanuele Richiusa e il “Freddie Mercury & Queen Tribute” un viaggio tra le più belle canzoni del gruppo. Al Vegas al Vialone doppio omaggio: gli Ozzmen Legacy a Osbourne, il padrino dell’heavy metal, e i Two of Spades viaggeranno nella musica dei Motorhead, pietra miliare del genere inglese. Al Bar Centro Piano di Conca jam session del venerdì. Chi vuol esibirsi evento al Tacabanda sulla Marina di Torre del Lago con Maurizio in consolle. Sabato jazz night del Rosolaccio a Tonfano con “Allegria e Saudade”, gruppo composto da Ilaria Giannecchini, Andrea Garibaldi e Marco Galiero. Al Bar Centro musica anni ‘60 con gli 8 e mezzo. Domenica, alle 17,30, Open Mic del Corsaro Rosso sulla Marina di Levante spettacoli dal vivo. Ognuno cantare al massimo 3 canzoni, ospite la Una band. Si chiude al Villa Tarabuso con musica live e jam session.

Dario Pecchia