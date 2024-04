Musica e cuore. È il Duo Corsaro per Matteo Caleo

Musica classica e beneficenza promossa dalla Fondazione Matteo Caleo (foto). Oggi alle 17 nella Sala Ferrario di Villa Bertelli si esibisce Il Duo Corsaro: Niccolò Corsaro, viola, e Lorenzo Corsaro, pianoforte, propongono musiche di F. Schubert, R. Schumann, P. Hindemith. Il ricavato va a sostegno del Premio Nazionale Matteo Caleo per tesi di dottorato in neuroscienze. Caleo è scomparso nel 2022 a 52 anni dopo una lunga malattia, ex allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento della Scuola Normale Superiore, I fratelli Lorenzo e Niccolò Corsaro- dicono dalla Fondazione- sono un pluripremiati a livello internazionale. I giovani musicisti annoverano esibizioni con l’Orchestra Giovanile Italiana, l’Orchestra del Festival Pucciniano di Torre del Lago, l’Orchestra Europa Incanto, fanno attività come solisti e cameristi in Festival in Italia e all’estero come Lucca Classica, Festival Elba, Settecento musicale lucchese, Livorno Music Festival, Open Gold, Classica al Tramonto, Armonie della Sera e Young Euro Classic. La Fondazione Matteo Caleo, nata per promuovere le ricerche di Matteo, neuroscienziato di fama internazionale fa iniziative per giovani ricercatrici e ricercatori. Si impegna nella divulgazione scientifica e favorisce attività di utilità sociale e culturale: incontri e dibattiti su temi legati alla scienza, all’etica e all’ambiente. Il comitato scientifico ha tra i componenti ricercatori di fama internazionale, membri dell’Accademia dei Lincei, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Sant’Anna di Pisa, dell’Università di Padova, dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, Harvard Medical School, London University College.