Musica e cuore. A Villa Bertelli “Concerto Jazz“

FORTE DEI MARMI

La musica diventa espressione e strumento di solidarietà. L’evento è in programma giovedì prossimo a Villa Bertelli dove è in caledario con inizio alle 21.30 il ConcertoJazz. La serata prevede l’esibizione di Piero Gaddi Quartet +BJorn Solli.

Alla professionalità e alla passione per la musica in questo concerto uniscono anche il cuore. La musica diventa solidarietà e arriva in Africa in Monzabico per donare un sorriso ai bambini. Protagonisti del concerto sono Piero Gaddi al pianoforte, Fabrizio Desideri al calrinetto e sax, Filippo Pedol contrabbasso Bjorn alla chitarra (foto).

Prenotazione obbligatoria: per informazioni contattare il 3791845703. Ingresso libero a offerta. L’evento è stato organizzato da Pino Bini. ll ricavato dell’esibizione musicale sarà devoluto a Casa Do Gaiato, in Monzabico. Casa do Gaiato è un centro di accoglienza, un orfanotrofio per bambini senza genitori o per bambini che sono stati abbandonati. Bambini che hanno diritto a un futuro ricco di sorrisi e gioia. Il centro garantisce anche assistenza medica. La speranza degli organizzatori è che la partecipazione alla serata sia numerosa: un piccolo gesto diventa una speranza e un sorriso.

Jazz e cuore: musica e solidarietà. Il concerto dei musicisti si trasforma in un atto di solidarietà che dà speranza e gioia a un’infanzia che vive una quotidianità in salita. Non resta che partecipare e vivere un reportorio musicale che regala emozioni e sorrisi.

Maria Nudi