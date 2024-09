Museo Mitoraj. Sarà terminato il 18 novembre

Lunedì 18 novembre: è la data del “fine lavori” indicata dalla ditta esecutrice per “archiviare” il primo step d’intervento al museo Igor Mitoraj, già visibilmente trasformato da mercato coperto di Pietrasanta a spazio espositivo, di livello nazionale, che accoglierà opere sia dello scultore e pittore franco polacco, sia di altri artisti, in una turnazione definita e programmata dalla Fondazione presieduta da Jean-Paul Sabatié. "Negli ultimi mesi il cantiere ha marciato velocemente e senza grosse interruzioni – hanno sottolineato il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci, durante il sopralluogo dei giorni scorsi insieme ad alcuni componenti della Fondazione, all’impresa incaricata e ai tecnici che hanno curato le varie progettualità – nelle prossime settimane sarà completata l’installazione degli infissi, con la posa delle parti in vetro e quella dell’ascensore. Già ultimati i lavori sull’impiantistica, la pavimentazione al piano nobile e al sottostante, i rivestimenti in marmo della gradinata d’ingresso e la nuova ‘piazza verde’ lungo viale Oberdan, aperta ad agosto".

L’obiettivo dell’amministrazione è anche far sì che il cantiere prosegua nella maggiore continuità possibile, nel “passaggio” fra primo e secondo lotto: "I nostri uffici – hanno confermato gli amministratori – hanno avviato con opportuno anticipo le pratiche sulle gare di appalto per il prossimo step di interventi". Che includerà la parte antincendio più alcune lavorazioni residue e collaterali necessarie all’apertura del museo, finanziate con i 500 mila euro erogati dal Ministero della Cultura attraverso i decreti del piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”.