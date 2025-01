Museo Mitoraj, Prc all’attacco. Chiesto un consiglio aperto

I costi del futuro Museo Mitoraj, in costruzione sulle ceneri dell’ex mercato coperto di via Oberdan, tornano nel mirino dell’opposizione. È in particolare la grosse mole di investimenti – si parla di almeno 17 milioni di euro – a spingere il circolo pietrasantino di Prc a chiedere infatti la convocazione di un consiglio comunale aperto alla cittadinanza affinché vengano date informazioni chiare e precise su costi e tempistica.

"Quanti soldi pubblici si sono veramente spesi per il Museo Mitoraj? Mentre numerosi concittadini sono in difficoltà economiche e sociali, con carenze comprovate di servizi essenziali – scrive il circolo – ad oggi non c’è né chiarezza né certezze sui tempi e sulle spese del museo, che ricordiamo è stato realizzato utilizzando un edificio pubblico, per la sua realizzazione. Pensiamo sia non più rimandabile un consiglio comunale aperto e straordinario sul tema, così com’è necessario, e già in ritardo, la comunicazione in merito da parte del o della rappresentante locale nella Fondazione Mitoraj".