Musei aperti Alla Gamc esperti d’arte

Anche la Mostra dedicata ai 150 anni del Carnevale di Viareggio, “Che la Festa cominci…” a cura di Roberta Martinelli e prorogata fino all’11 giugno alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”, partecipa alla Giornata Internazionale dei Musei con una apertura straordinaria. Domani in occasione della giornata speciale l’esposizione 18 sarà aperta con ingresso libero, con orario: 9,30-13,30 e 15,30-19,30.

Alle 17 nella Sala 15 della Gamc sono in programma due conferenze che hanno come relatori due specialisti di storia dell’arte fiorentina del tardo Barocco. Il professor Fabio Sottili approfondirà il tema della caricatura nella pittura fiorentina del Settecento con la conferenza dal titolo “Gli Arlecchini di Giovanni Domenico Ferretti”.

“Thomas Patch caricaturista” è invece il tema della conferenza che ha come relatrice la dottoressa Giulia Coco.

Al termine delle conferenze si può visitare la mostra avendo come guida entrambi i relatori studiosi e la curatrice Roberta Martinelli.

Sempre domani in occasione della Giornata Internazionale dei Musei chi andrà a visitare il Museo del Carnevale alla Cittadella riceverà in omaggio cartoline illustrate e materiali sulla manifestazione. Una giornata ricca di eventi e di iniziative per essere partecipi dello spirito della iniziativa a carattere nazionale.