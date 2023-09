Murzi-Seveso: scintille al consiglio comunale di Forte dei Marmi

Slitta a domattina la seduta di consiglio comunale. In osservanza del lutto nazionale per la scomparsa del Presidente Emerito Giorgio Napolitano, è stata infatti rinviata a domani alle 9 a Villa Bertelli (sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook). L’appuntamento si preannuncia politicamente assai ’piccante’ visto che l’ultima seduta di fine luglio si era rivelata una bomba ad orologeria, con il sindaco Bruno Murzi tornato ad affrontare – con un lungo e articolato intervento – l’ormai celebre "caso Auser" puntando nuovamente il dito contro l’ex assessore al sociale Simona Seveso. E adesso è attesa la mossa di contrattacco di quest’ultima dopo il lungo stop estivo di consiglio. Si sussurra infatti che in questi mesi i legali dell’ex membro di giunta abbiano esaminato – e valutato – parola per parola quanto esternato dal sindaco a fondamento, in sostanza, della richiesta rivolta a Seveso di dimettersi dal consiglio comunale.

Murzi nell’occasione aveva sostenuto – e questo sarebbe il passaggio clou – sventolando documenti, che "i soldi raccolti per beneficenza dall’Auser erano transitati sul conto corrente di un privato ed erano stati versati all’associazione solo dopo il ritiro delle deleghe alla stessa Seveso". Quest’ultima, nei giorni successivi, diramò una nota per annunciare che avrebbe atteso il momento giusto per fare chiarezza sulla trasparenza del proprio operato da assessore. "Preannuncio – affermò Seveso – che risponderò nella stessa sede su tutti gli aspetti che riguardano le sue giustificazioni alla revoca delle deleghe a me attribuite e che considero un gravissimo atto sotto il profilo della correttezza politica". Domani dunque potrebbero replicarsi scintille in aula in una battaglia (e anche a carte bollate?) tra i due, nella quale potrebbero essere coinvolti a cascata anche altri soggetti.

Francesca Navari