Viareggio (Lucca), 22 agosto 2020 - Un uomo di 72 anni, di Capannori, è morto in seguito ad un malore nella mattinata mentre pescava nelle acque antistanti lo stabilimento balneare l'Altro Mare 3 sul viale Europa in Darsena a Viareggio.

L'uomo che stava pescando le arselle, era arrivato al mare in camper con la moglie. Appena i bagnini presenti in spiaggia si sono accorti del malessere dell'uomo sono intervenuti immediatamente. Sul posto anche l'automedica e una ambulanza del 118, oltre il personale della capitaneria di porto per gli accertamenti, per l'uomo purtroppo però non c'è stato nulla da fare.