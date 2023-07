Muore in mare a 50 anni, tragedia a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, 11 luglio 2023 – Tragedia in mare a Forte dei Marmi. Una donna di circa 50 anni è morta in acqua all'altezza del bagno Graziella. I soccorsi sono scattati poco dopo le 14 quando la donna è stata vista in difficoltà in mare.

I bagnini hanno tentato di rianimarla e poi hanno utilizzato anche il defibrillatore presente nella zona. La donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Versilia dove è stato constato il decesso.