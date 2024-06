Mostra sulla Bussola al Mediceo. E un talk tutto al femminile

La mostra sulla Bussola di Bernardini è una preziosa opportunità per ripercorrere la carriera dei più grandi artisti. Venerdì alle 18 a Palazzo Mediceo, è in programma l’incontro con Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio De André, e con Loredana Macchietti, moglie di Gianni Minà. Due figure legate a Sergio Bernardini che aprì le porte del suo iconico locale versiliese per ospitare il primo concerto del cantautore genovese. L’incontro, moderato da Andrea Michelozzi, vedrà anche la partecipazione di Mario Bernardini, figlio di Sergio, del regista Andrea Soldani, di Andrea Tenerini e Alessandro Volpi curatori della mostra e del direttore generale delle Terre Medicee Davide Monaco. Alle 19 visita guidata alla mostra a Palazzo Mediceo, alle 21.30 alle Scuderie Granducali la proiezione del docufilm “La Bussola. Il collezionista di stelle” diretto da Andrea Soldani. Il biglietto della mostra (10 euro) permetterà di assistere anche al docufilm.