Mostra sugli Egizi al Fortino. Domenica visite per i bambini

Il viaggio speciale tra Gli Egizi e i doni del Nilo dedicato ai più piccoli diventa settimanale. Dal 19 gennaio al 30 marzo, ogni domenica alle 16.30, sarà organizzata una speciale Missione alla mostra al Fortino, pensata per i bambini, che li condurrà alla scoperta dei tesori dell’Antico Egitto. "Per soddisfare le numerose richieste di partecipazione e l’entusiasmo dei più piccoli – annuncia l’assessore alla cultura, Graziella Polacci – abbiamo deciso di ampliare l’offerta con l’intento di rendere la cultura accessibile e appassionante anche per i più giovani". I piccoli visitatori riceveranno all’ingresso un kit dedicato, progettato per stimolare curiosità e spirito di osservazione. Biglietti: adulti 12 euro, bambini fino a 5 anni gratuito, bambini oltre i 5 anni 3 euro. Per le prenotazioni inviare mail a [email protected].

La proposta per i bambini sarà anticipata ogni domenica dalle visite guidate per gli adulti che si terranno anche il sabato dalle 15.15 alle 16.15. Prenotazioni su ticketone.