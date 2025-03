Addio a Riccardo Guglielmini: è scomparso a 68 anni l’anima delle associazioni

Querceta (Lucca), 12 marzo 2025 – Proprio in questi giorni era impegnatissimo nell’organizzazione del mercato di San Giuseppe. E’ stato un malore improvviso a tradire Riccardo Guglielmini, 68 anni, personaggio notissimo soprattutto nel mondo dell’associazionismo.

Originario del Marzocchino, dal 2000 viveva in Querceta e aveva svolto l’attività di artigiano nel settore del marmo. Ma la sua vera passione è sempre stata quella di stare in mezzo alla gente e di prodigarsi per la buona riuscita di tante manifestazioni: faceva parte di QuercetArte e ha ricoperto il ruolo nella consulta delle associazioni come delegato allo sport, trovando nuove soluzioni in favore delle associazioni. Era appassionatissimo di motori e da 17 anni ricopriva la carica di presidente dell’associazione intitolata a Flavio Guglielmini, il nipote scomparso nel 2009 a 38 anni in una gara di rally in Bulgaria: era una vera colonna di questa realtà, organizzando tornei di calcetto, di subbuteo e varie iniziative finalizzate alla raccolta fondi. E aveva già preparato tutto per l’11° edizione della serata lirica rivolta ai giovani prevista il 5 aprile alle Scuderie.

Era così grande il suo attaccamento al territorio (in particolare la voglia di promuovere la creatività e la riscoperta degli antichi mestieri) che nel 2021 aveva anche tentato il percorso politico, candidandosi nella lista “Insieme- Elena Luisi sindaco”.

“Ci ho parlato proprio pochissimi giorni fa – ricorda il vice sindaco Adamo Bernardi – per concordare dei posizionamenti per il mercatino dell’artigianato di QuercetArte a San Giuseppe. Perdiamo una persona stimata e sempre diponibile a dare aiuto e risolvere i problemi per tutti. Era davvero difficile trovare un interlocutore così attento agli altri”. Riccardo Guglielmini da tempo era debilitato a causa di un batterio e stava seguendo la terapia. Quando un infarto l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Lascia la moglie Lorena e i figli Michele ed Eleonora. I funerali si terranno questa mattina alle 10,30 nella chiesa di Santa Maria Lauretana a Querceta.

Francesca Navari