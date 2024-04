Tragedia sulle Alpi Apuane, muore dopo un volo di 30 metri da un sentiero

Stazzema (Lucca), 12 aprile 2024 – Tragedia sul monte Procinto, una delle vette più note delle Alpi Apuane. Un uomo di 77 anni, di Cremona, è morto dopo un volo di oltre 30 metri dal sentiero circonda il rilievo, la cosiddetta Cintura del procinto, nel territorio comunale di Stazzema.

L’allarme è scattato intorno alle 15.20, dato dall’amico che era con lui. Per i soccorritori purtroppo non c’è stato niente da fare: al loro arrivo medico e infermiere si sono calati con il verricello e il 77enne era ancora vivo, ma poco dopo è andato in arresto cardiaco e, nonostante il tentativo di rianimazione, è morto. Sul posto il Soccorso alpino e l’elisoccorso regionale Pegaso 3.

L’incidente è avvenuto su un tratto di sentiero che porta alla Forcella dei Bimbi, tratto non facile che è già stato teatro in passato di analoghi incidenti. Nella caduta il 77enne ha sbattuto contro rocce e alberi. Una zona impervia, tanto che anche il recupero del corpo non è semplice ed è possibile che si debbano tagliare degli alberi per riuscire nell’operazione.