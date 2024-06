Muore nello scontro con un’auto, tragico incidente a Massarosa

Massarosa (Lucca), 22 giugno 2024 – Tragico incidente frontale nella mattina di sabato 22 giugno in via di Montramito a Massarosa.

Uno scooter si è scontrato con un’auto per cause in via di accertamento da parte della polizia municipale di Massarosa.

L’uomo a bordo dello scooter, sulla sessantina, è finito dentro a un fosso dopo l’incidente. L’impatto è stato molto violento e per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’auto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.