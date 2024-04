Monumento Nazionale: "Ora tutti i deputati e consiglieri regionali trovino le risorse"

"Non esiste una città senza un teatro, perché il teatro è uno strumento di cultura e di socialità". E per questo secondo il presidente onorario di Italia Nostra, Antonio Dalle Mura, l’iter per il riconoscimento del teatro Politeama come monumento nazionale è un’occasione da cogliere "per dare finalmente impulso alla sua riapertura". Dopo oltre cinque anni dalla chiusura del sipario.

Ingegner Dalle Mura, quindi una buona notizia?

"Il Politeama, benché nato col nome di Alhambra e in legno, è stato il primo teatro della città. Il palcoscenico che ha fatto di Viareggio la città del teatro e delle cultura. Quindi sì, direi una buona notizia".

Cosa si può fare affinché questo riconoscimento non resti fine a se stesso?

"Credo che sia fondamentale che la legge venga completata con un contributo economico, d’altronde l’articolo 9 della Costituzione prevede proprio la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione".

Ma la legge approvata dalla Camera non contempla alcuno stanziamento...

"E dunque dobbiamo ricorrere a tutte le forze politiche dalla città, ai parlamentari di Viareggio e della Versilia e ai nostri rappresentanti in Regione, affinché si colmi questo vuoto".

Per recuperare il Politeama, secondo uno studio commissionato dal Comune, servono 12milioni di euro. Secondo lei è un investimento che vale la pena fare?

"Non so su quali basi economiche poggi questo studio, ma con volontà e impegno le risorse si possono trovare. Le hanno trovate per via Mazzini, per una nuova piscina..."

Il sindaco Del Ghingaro ha proposto, in alternativa, di recuperare l’Eden.

"L’Eden era sicuramente il teatro più bello della città. Ma negli anni, a causa delle trasformazioni architettoniche, ha perso la sua vocazione. E oggi non è più un teatro, al massimo un cinematografo. Per questo ritengo che sia utile concentrare gli sforzi sul Politeama, per non perdere di vista l’obiettivo. Ovvero restituire a Viareggio un teatro".