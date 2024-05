Binar10 vive. Il progetto del Soroptimist

VIAREGGIO

Ancora colori e arte sul muro di via Ponchielli a Viareggio grazie al progetto Binar10. Il Soroptimist International Club Viareggio- Versilia, in continuità con i precedenti interventi di riqualificazione della strada con la realizzazione dei murales iniziati a partire dal giugno 2019, il prossimo 24 maggio inaugurerà le nuove opere degli artisti Ale Senso con “Se me”, Jacopo Allegrucci con “L’imprevedibile.#calmaapparente2.0# e Matteo Raciti con “Vivere e volare”. Da giorni i tre protagonisti di questa fase del progetto sono impegnati con colori e creatività catturando l’attenzione di molte persone e contribuendo a quell’opera di riqualificazione della zona che è finalità di Binar10 (il marchio e’ registrato dal club). Questo importante progetto, riconosciuto a livello europeo dal Soroptimist, vuole contribuire a migliorare quel quartiere così ferito dal tragico incidente del 29 giugno 2009 ed onorare le 32 vittime .

Importante la presenza di maghi della cartapesta con Jacopo Allegrucci (che già ha realizzato un murales nel 2023) vincitore del Carnevale per la prima categoria e Matteo Raciti vincitore di seconda categoria. Ale Senso è una nota street artist italiana laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera con numerose esperienze all’estero e in aziende come Fiat, La Rinascente, Adidas e Budweiser. Nel 2011 ha aperto il suo studio a Berlino dove ha inaugurato Apartament A, frequentatissimo spazio undeground destinato ad ospitare attività di ogni genere. A San Vito Lo Capo Ale Senso ha realizzato un’opera d’arte pavimentale record di ben 2287 metri quadri che ricopre un impianto sportivo.