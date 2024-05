Il cammino di Catarsini con l’Istituto Stagio Stagi

Dopo il grande successo del convegno nazionale organizzato dalla Fondazione Alfredo Catarsini 1899 dedicato all’accessibilità nei luoghi della cultura e dello spettacolo, prosegue l’allestimento dei Laboratori del “Cammino I luoghi di Catarsini“. Il prossimo appuntamento è a Pietrasanta lunedì 20 maggio in collaborazione con il liceo artistico Stagio Stagi. Dopo una camminata con gli studenti fino al totem in via del Marzocco e la visita alle opere di Catarsini nello spazio Arte BVLG, alle 11.30, all’istituto Stagi, con l’Assessore ai lavori pubblici e manutenzione Matteo Marcucci e la presidente della Fondazione Elena Martinelli sarà inaugurato il “Laboratorio Esperienziale per ciechi e ipovedenti” comprendente l’opera che si è aggiudicata il terzo posto al XXII Premio Catarsini. La partecipazione all’inaugurazione è libera.