Montinaro conquista gli studenti: "La legalità è un valore di vita"

"Non li avete uccisi: le loro idee camminano sulle nostre gambe". Il messaggio scorre sullo schermo, seguito dalla gigantografia dei giudici Falcone e Borsellino, assassinati da Cosa Nostra. Il teatro "Galeotti" è gremito da 500 studenti del "Don Lazzeri-Stagi" ma di fronte a quelle immagini non vola una mosca. Una lezione speciale sulla legalità quella promossa ieri mattina dall’istituto, con un ospite speciale quale Tina Montinaro (nella foto con il dirigente scolastico Giovanni Fiorillo e il sostituto procuratore Luigi Boccia), vedova di Antonio Montinaro, caposcorta di Falcone anche lui ucciso nella strage di Capaci del 1992. L’agente di polizia, 30 anni ancora da compiere, oltre a Tina lasciò anche due bimbi piccoli. Brividi in sala quando Tina ha ricordato quei terribili giorni insieme alla proiezione di un video sulla strage.

L’incontro, condotto da Caterina Ferri, si è poi concluso con la donazione a Montinaro di una mattonella in ardesia, realizzata dal liceo artistico "Stagi", con incise due mani e la scritta "Insieme per scrivere il futuro". "È stato un un momento di riflessione e crescita – dicono Fiorillo e l’ex dirigente del ’Don Lazzeri-Stagi’ Germano Cipolletta – che ha lasciato in ognuno di noi un segno profondo. Un ringraziamento speciale a Tina Montinaro, con la sua testimonianza ci ha ricordato l’importanza della memoria, del coraggio e dell’impegno per la legalità".

d.m.