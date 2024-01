Mondialito, burraco e note. Si parte oggi

VIAREGGIO

Il Carnevale 2024 inizia oggi con la seconda edizione del rione Campo d’Aviazione-Capitan Pinuglioro. Sarà la prima di due giornate di festa, la seconda sarà il 5 febbraio, che punteranno i fari di Re Carnevale sul quartiere più popoloso della città. Il programma è un copia-incolla del 2023, ma è l’affetto dei carnevalari che è cambiato, in positivo, con numeri addirittura cresciuti rispetto ad un anno fa. Programma ricchissimo e che animerà la parrocchia, piazza Giovanni Paolo II compresa, dal primo pomeriggio e fino a tarda sera. Si inizia alle 14, dopo il rituale alza bandiera alla presenza di Burlamacco e Ondina, con il Mondialito dei Rioni/Memorial Egisto Olivi.

Dalle 15, in piazza Giovanni Paolo II il mercatino per i collezionisti del Carnevale, una vera mostra-scambio dedicata al Carnevale con l’esposizione di cartoline, libri, rubriche, vinili e tanto altro, il tutto allietato dalla presenza di musica assicurata dalla presenza di bande e sbandieratori. Sempre dalle 15 nel teatro della parrocchia parte anche il 2° torneo di burraco Memorial Adriano Iacopetti ed a seguire la cena di beneficenza con la cerimonia di premiazione. "Abbiamo dato tutto noi stessi – spiega Tommaso Lucchesi del comitato rionale – ed il quartiere ha captato questo nostro impegno. Del resto i numeri, con 108 iscritti al burraco, 120 alla cena e 60 al calcetto, sembrano dimostrarlo. Durante la cena ci sarà anche, è la novità del programma 2024, un intrattenimento teatrale di una decina di minuti. Giusto un assaggio di comicità canzonettara della Compagnia teatrale L’Ape che ronza che collabora con noi e che il prossimo 15 aprile andrà in scena sempre al teatrino della parrocchia".

S.I.