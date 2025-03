Molosso fugge dall’auto e sbrana una cagnolina

Attimi di paura nella serata di martedì a Torre del Lago quando un Rottweiler ha eluso la sorveglianza del suo proprietario e ha aggredito due cani di piccola taglia che erano a passeggio. Stando alla prime ricostruzioni, il molosso sarebbe stato lasciato in auto, con il finestrino abbassato. Forse troppo abbassato. Il cane si sarebbe lanciato dal finestrino lasciato aperto, per avventarsi contro i due esemplari a passeggio. Uno è stato ferito in modo lieve, mentre l’altro ha subìto gravi conseguenze dall’aggressione. Sul posto sono prontamente intervenuti alcuni vicini, in soccorso dei cani e del loro padrone in difficoltà, e subito dopo i vigili urbani e i carabinieri che stanno indagando per chiarire i contorni della vicenda. A stretto giro di posta è arrivata l’ambulanza veterinaria che ha preso in carico la cagnolina, gravemente ferita all’addome e per la quale si tengono le dita incrociate.