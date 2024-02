Mobilitazione per sostenere i pescatori

Un tavolo delle associazioni di categorie dedicato al porto di Viareggio per superare l’emergenza insabbiamento e aprire una discussione più ampia sulla programmazione delle manutenzioni e la sicurezza dello scalo, sugli investimenti per la sua crescita e sulle prospettive di una infrastruttura centrale per l’economia e la diportistica, il turismo ed il commercio. Lo ha promosso Coldiretti Lucca e Impresa pesca Coldiretti nella sede di Viareggio della Camera di commercio

Toscana nord. Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti di Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative

Toscana, Confindustria

Toscana nord e naturalmente Cittadella della pesca. Il primo obiettivo è la messa in sicurezza in tempi rapidi del canale. Tra le priorità anche il tema dei risarcimenti. Il percorso proposto è quello assistere i pescatori nelle richieste di contributo a livello regionale per gli eventi calamitosi.