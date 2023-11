Mobilitata la Croce Verde. Nella Toscana centrale

Si moltiplicano le associazioni di volontariato partite alla volta di Prato e Firenze per spalare il fango nelle zone allagate e aiutare la popolazione colpita dal fortunale. Oltre ai volontari della Società di salvamento, il “cuore“ di Pietrasanta ha come protagonisti anche quelli della Croce Verde (nella foto), la cui attività è da sempre rivolta anche alla protezione civile. "I nostri operatori-volontari – racconta la storica associazione di via Capriglia – dopo essere intervenuti con grande impegno e competenza sulle emergenze locali legate all’eccezionale maltempo di questi giorni, si sono recati nel cuore della Toscana così duramente colpito dall’alluvione con mezzi e attrezzature, tra cui una moto-pompa idrovora da 2mila litri al minuto. L’intervento è stato effettuato prima a Cerreto Guidi e poi a Prato coinvolgendo sia abitazioni private che una Rsa di Prato. Siamo orgogliosi di loro".

d.m.