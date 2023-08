"Ha saltato la fila in ospedale”: Versilia, polemica sul ministro. L’Asl: “Nessun favoritismo”

Viareggio, 30 agosto 2023 – “Il ministro ha saltato la fila al pronto soccorso”. L’accusa è all’onorevole Daniela Santanché, titolare del dicastero del turismo e habituè della Versilia. Con l’Asl che replica: “Sono state messe in atto le procedure giuste, per i personaggi pubblici le forze dell’ordine chiedono spesso un ‘corridoio’ per evitare problemi”.

La vicenda accade proprio all’ospedale Versilia e si svolge nella giornata di martedì 29 agosto. Il ministro accompagna un familiare che ha bisogno di cure in pronto soccorso. “Alla persona è stato assegnato un codice, come per tutti i pazienti e quel codice è stato rispettato”, afferma l’Asl.

Ciò che ha scatenato le segnalazioni social di altri utenti è stato l’arrivo dell’auto del ministro scortata dai carabinieri. Santanché e il familiare sarebbero entrati velocemente dentro il pronto soccorso.

Ci sono stati dei favoritismi? “Il paziente ha atteso come tutti gli altri un periodo di tempo in linea con quello degli altri pazienti con quel codice”, afferma ancora l’Asl. Insomma, la persona avrebbe fatto la fila come tutti. Ma l'arrivo con la scorta per evitare ogni tipo di problema e l’ingresso hanno scatenato alcuni malumori.