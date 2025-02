Milena Bernabò: "Grande donna di resilienza"

Ieri i funerali – nella sua Sant’Anna – di Milena Bernabò, medaglia d’oro al merito civile perché portò in salvo tre bambini nella strage del 1944. Commosso il ricordo dell’ex sindaco di Stazzema Michele Silicani, che con lei aveva un rapporto speciale, tanto da accompagnarla alla trasmissione "Porta a Porta". "Quella del 12 agosto – ricorda – fu una strage prevalentemente di donne, e furono proprio le donne a riportare in vita il paese, allevando bimbi orfani e facendo figli. Milena è sempre stata riservata ma grande testimone di memoria come Cesira Pardini, Polda Bartolucci e Jenny Bibolotti Marsili. Personaggi che hanno fatto la resilienza oltre che la resistenza. Milena Bernabò era di poche parole e fu un fiume in piena davanti ai giudici dove raccontò puntualmente i fatti. E dette grande impulso al Museo di Sant’Anna".