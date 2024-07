Ancora volti d'eccezione al pianobar di Stefano Busa'. Visita a sorpresa in Versilia infatti per Michelle Masullo, modella, fashion dj e influencer, già Miss Friuli Venezia Giulia nel 2018, ha debuttato in tv a 'Detto Fatto' ed è conosciuta al grande pubblico nel ruolo della professoressa al programma L'Eredita'.

Nella stessa sera, a farsi coinvolgere dal repertorio di Busa' anche il violinista Andrea Casta (era guest dello spazio pista in Capannina) che conta 150mila follower su Instagram.