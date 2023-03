Miccio Canterino La sfida all’ultima nota torna al "Palasport" I cantanti in gara

QUERCETA

La campionessa in carica, la versiliese Giulia Mutti, avrà pane per i suoi denti quest’anno visto l’agguerrita concorrenza nella 64esima edizione del “Miccio Canterino”, che torna al Palazzetto dello sport di Forte dei Marmi (dopo l’edizione 2022 in Piazza Matteotti a Querceta) da venerdì 30 marzo al 1° aprile. Ci sarà infatti da competere con Antonio Maggio (vincitore nel 2015 e nel 2018), Karima (3 volte vittoriosa negli anni 2000), il cantautore livornese Enrico Nigiotti (che ha partecipato ad Amici, X Factor e Sanremo), Federica Camba (seconda lo scorso anno) ed Eliza G (terza nel 2022).

Tutti a caccia della “Lira” realizzata, per la quarta volta, dalla pittrice realistica pozzese Simona Garibaldi, 32 anni contradaiola che studia all’Accademia di Belle Arti a Carrara, ama i pittori inglesi dell’800 e si ispira al tedesco Friedrich. "Faccio sempre del mio meglio e sono felicissima" ci dice. La Pro Loco ha presentato gli 8 cantanti che si contenderanno il trofeo vinto lo scorso anno dalla giovane versiliese, che ha bissato il trionfo del 2016 (il sesto complessivo per il Ranocchio) con "Il Sole dentro", cantata fino allo stremo lo scorso anno da tutti i sostenitori gialloverdi (parlava dei 10 comandamenti per il Palio) per sancire l’anno della contrada dopo la combinata Palio-Festival. "All’aperto è stato bellissimo – spiega il presidente Gianluca Ceragioli, al quinto anno al vertice della Pro Loco – ma tanti d’estate lavorano e quindi siamo tornati nella casa di sempre, il Palasport, in attesa del Pala-Miccio. La Commissione sta lavorando alacremente per un grande Festival e si proseguirà con tutte le manifestazioni a pieno regime con il pubblico al 100% e con il ritorno del Tema al Palio". Quest’anno il Miccio sarà presentato da Manuela Bollani e dallo showman versiliese Lorenzo Silicani.

Dario Pecchia