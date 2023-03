Miccio Canterino 2023 Già sold out la finalissima "Premesse di un successo"

Il Miccio Canterino torna dopo 4 anni al Palasport di Forte dei Marmi e ha già fatto il sold out per la finalissima di sabato. Rimangono biglietti disponibili per le serate di giovedì e venerdì. La voglia di ritrovarsi in onore di sua maestà il Palio, per questa 64esima edizione del Festival, è grande e si prevede il tutto esaurito anche per i 650 posti disponibili (tra platea e tribuna) di giovedì e venerdì, che dovrebbero portare nella casse della Pro Loco, in tutto, circa 30mila euro di incassi. "Siamo veramente soddisfatti – commenta il presidente della Pro Loco Gianluca Ceragioli – per come stanno andando le vendite, che ripagano il grande impegno dei volontari della nostra associazione. Probabilmente l’alto livello dei cantanti in gara ha amplificato l’evento e abbiamo ricevuto richieste anche fuori dalla Versilia. Ringraziamo il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi che ci ha riaccolti a braccia aperte". Oggi e domani gli otto cantanti in gara proveranno al palazzetto mentre l’orchestra all’auditorium della scuola Pea.

La campionessa in carica, la versiliese Giulia Mutti, se la dovrà vedere con diverse star della musica italiana e dei talent nazionali. A partire da Antonio Maggio (vincitore nel 2015 e nel 2018), Karima (3 volte al primo posto negli anni 2000), il cantautore livornese Enrico Nigiotti (che ha partecipato ad Amici, X Factor e Sanremo), Federica Camba (seconda lo scorso anno) ed Eliza G (terza nel 2022 e star internazionale). Tutti a caccia della “Lira” realizzata, per la quarta volta, dalla pittrice (realistica) di Pozzi Simona Garibaldi, 32 anni contradaiola che studia all’Accademia di Belle Arti a Carrara. "Con il ritorno al Palasport – conclude Ceragioli - torneremo a pieno regime di pubblico, così come per le altre manifestazioni, ad iniziare dal Palio dove tornerà il Tema rispetto al 2022". La Mutti (Ranocchio) presenterà la canzone “Bim Bum Bam”, la Camba featuring Leo Badiali (Leon D’Oro) “Lo sai papà”, Eliza G (Cervia) “Le donne del Palio, Karima (Lucertola) “Primavera di rinascita”, Alice Spinelli (Madonnina) “La nostra pelle”, Enrico Nigiotti (Quercia) “Un amore che non va più via”, Antonio Maggio (Ponte) “Ritrovarsi” e Virginio (Pozzo) “Dove niente è cambiato”. Ecco la classifica delle contrade più vincenti del Miccio Canterino: Cervia 11, Leon D’Oro e Lucertola 10, Quercia 9, Ponte 7, Pozzo e Ranocchio 6 e Madonnina 5. I prossimi appuntamenti legati al Palio domenica 16 aprile con i Giochi di bandiera (under 16), domenica 23 aprile con la 55a Staffetta e domenica 7 maggio sarà il gran giorno del Palio al Buon Riposo di Pozzi. Il 20 e il 21 maggio 44esima edizione dei Giochi di bandiera assoluti, dal 12 giugno al 15 luglio 50° torneo di calcio delle contrade e gran chiusura con la 22esima edizione di Miss Palio a luglio.

Dario Pecchia