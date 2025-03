"Mia madre ricoverata per due mesi: grazie per averla salvata"

Due mesi di ricovero, l’ansia per la madre e il messaggio liberatorio di ringraziamento. Sensazioni forti contenute nella lettera di Valentina rivolta al "Versilia". "Mia mamma Paola è entrata al pronto soccorso il 3 gennaio, poi è stata spostata nel reparto di Medicina-2 per ben 59 giorni. È stata seguita e curata con attenzione meticolosa, come fa una nipote con la nonna, in primis dalla dottoressa Caterina Romanini e poi dai colleghi Del Vecchio e Sacchetta. Ho conosciuto anche il dottor Cioppi: pur non essendo il medico che la seguiva, ha sempre avuto una parola buona e gentile, fino a ridere per sdrammatizzare. Grazie di cuore a tutti, incluse le operatrici e operatori sanitari che con simpatia e amore l’hanno fatta sentire a casa. E le infermiere, entrate in punta di piedi nelle nostre vite e nel nostro cuore. Abbiamo avuto paura di non andare avanti, ma ci hanno sempre rassicurato. Torniamo a casa con gli occhi gonfi di lacrime di gioia: quello che avete fatto sarà indimenticabile".