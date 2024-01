Mezzo milione di euro. Colpo grosso al Bar Sterpi con un Gratta e Vinci

La dea bendata ha baciato la Versilia e ha fatto tappa a Camaiore regalando una vincita strepitosa al Gratta e Vinci dove sono stati vinti ben 500.000 euro. Protagonista un tagliando della serie “Nuovo Doppia sfida“ del costo di 5 euro. Il tagliando ha una probabilità su 7,09 di regalare vincite superiori al prezzo del biglietto, ma solo una su oltre 8,6 milioni di centrare il premio massimo di mezzo milione di euro.

Il fortunato vincitore ha acquistato il tagliando vincente nella rivendita di via Sterpi 89 nello Snack Bar di Elisabetta Piccinini. Un locale storico di Camaiore dove ieri non si parlava d’altro e dove la felicità ha il sorriso accogliente della proprietaria Elisabetta. "Ho saputo di questa strepitosa vincita – racconta Elisabetta che nella gestione del locale viene aiutata dal marito Mariano Coluccini e dal figlio Cristiano Giannotti, imprenditore in Spagna – da un cliente quando abbiamo aperto il bar. Una notizia bellissima con la quale iniziare il nuovo anno".

Chi potrebbe essere il fortunatissimo vincitore? "E’ una domanda difficile. Siamo riusciti a ricostruire che il Gratta e Vinci fortunato è stato acquistato nella giornata del 30 dicembre. Noi siamo sempre aperti. Abbiamo clienti abituali che sono tutti della zona specialmente in questa stagione che non si caratterizza per la presenza dei turisti. Sono famiglie semplici. Persone normali, persone che lavorano per andare avanti. Non siamo a Milano dove l’economia è florida e magari ci sono anche dei Paperoni in giro", racconta Elisabetta. "Sono molto felice per il vincitore. Fino a oggi non si è fatto avanti nessuno. Nel 2017 nel nostro bar è stata fatta un’altra vincita, 70mila euro al 10 e Lotto, e in quel caso a vincere è stata una donna, una nostra cliente" , racconta Elisabetta.

Il Bar Sterpi è un locale storico dove professionalità e accoglienza sono pane quotidiano. "Ho acquistato questo bar il 15 gennaio del 1995. E’ stata una scommessa che portiamo avanti con molta gioia e questa vincita rappresenta un evento importante", prosegue Elisabetta. "Speriamo che questa vittoria abbia portato gioia e felicità al vincitore e alla sua famiglia e che gli abbia cambiato il futuro. Glielo auguriamo con il cuore", dice Cristiano Giannotti e aggiunge: "Non credo che si farà vivo. E’una situazione delicata magari ha timore a farsi avanti". Nessun cartello per pubblicizzare la vincita per rispetto della normativa che non consente più questa forma di pubblicità, ma per il Bar Sterpi sono ore di felicità e di clienti che si congratulano per quanto è accaduto. "Sono in tanti a tentare la fortuna e quindi è davvero difficile individuare il vincitore", conclude lo staff del locale.

