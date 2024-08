“Mettiamo il turismo SottoSopra“. La campagna per la tutela dei lavoratori

Si ripete, anche per quest’anno, la campagna della Filcams Cgil per le lavoratrici e i lavoratori della filiera del turismo, per ribadire la necessità di superare un modello occupazionale insostenibile e mettere al centro il lavoro, la qualità e la sostenibilità di quel lavoro. Un tour che attraversa le spiagge, i locali, gli alberghi e i luoghi di cultura, per mettere, insieme a lavoratori e lavoratrici, il “Turismo SottoSopra“, provando a guardare il settore da un’altra prospettiva e facendone emergere le criticità. E in cui si inserisce l’iniziativa programmata per oggi, con ritrovo alle 17 davanti alla Cgil di Viareggio, e che vedrà, in direzione Lido di Camaiore, “Risciò“ della Filcams Cgil Lucca pedalare sulla passeggiata fermandosi in tutti gli alberghi e i pubblici esercizi per intercettare direttamente sul posto di lavoro gli addetti del settore e dare loro informazioni sul contratto nazionale rinnovato. "Vogliamo far passare il messaggio che, pur trattandosi di un settore molto frammentato, lavoratrici e lavoratori non devono sentirsi soli - scrive Filcams Cgil - Il lavoro vale e lavoratori e lavoratrici possono e devono farsi valere, con l’aiuto del Sindacato".