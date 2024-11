Metropolis, pioggia di ori. Due pugili campioni regionali

Ottimi risultati per la compagine viareggina della Metropolis di Viareggio, che si aggiudica due medaglie d’oro ai campionati regionali Élite di pugilato, a Prato. Il primo portacolori a salire sul quadrato è stato Simone Kaludjerovic nella categoria 63,5 kg. Il ventunenne si è trovato di fronte per l’attesissima finale il pugile della Boxe Stiava Stefano Cipolla. Un derby di altri tempi, dove i due pugili viareggini hanno dato sfoggio di una tecnica sopraffina e di un agonismo, sempre corretto e rispettoso, ad alto ritmo, segno che i rispettivi allenatori seguono con costanza e dedizione i ragazzi.

Alla fine vittoria ai punti di stretta misura per Kaludjerovic, che si aggiudica la medaglia d’oro e la possibilità di partecipare ai campionati italiani che si svolgeranno dal 3 all’8 dicembre in Lombardia. Ma un plauso va anche al bravissimo Cipolla che non ha per niente demeritato.

Vittoria sofferta ma meritata anche per il 75 kg Pieri, che in una finale dai colpi pesanti e dal ritmo infernale batte il mai domo Dolente di Prato, aggiudicandosi così la possibilità di andare con Kaludjerovic a rappresentare la Toscana ai prossimi campionati italiani Élite. Soddisfatti i tecnici Moriconi e Flammia, che vedono ripagare i sacrifici quotidiani che la nobile arte richiede. Infine, bellissima immagine sul ring di Prato, dove con uno striscione è stata ricordatala strage ferroviaria datata 29 giugno 2009. Per non dimenticare.